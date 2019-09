PS5 con assistente vocale proprietario? Avvistato un brevetto per 'PlayStation Assist'

La prossima generazione di console si avvicina a grandi a passi e la curiosità dei videogiocatori nei confronti delle novità che quest'ultima porterà con sé è altissima.

Non sorprende dunque eccessivamente che il recente avvistamento di un brevetto depositato da Sony Interactive Enetertainment LLC abbia aperto la strada ad intriganti speculazioni. All'interno di quest'ultimo, si parla infatti di un "Sistema di supporto vocale che utilizza l'intelligenza artificiale", definito come un "metodo di gaming assistance". Nella descrizione di questo particolare strumento, si evidenzia come i videogame stiano progressivamente diventando "più complessi e vasti". Di conseguenza, gli utenti potrebbero trovare complesso procedere al loro interno, elemento che potrebbe in taluni casi portare all'abbandono del titolo stesso. È in questo quadro che interviene il potenziale di un eventuale "PlayStation Assist", che possa offrire assistenza al giocatore in risposta ad una richiesta connessa ad una "gaming application". All'interno del brevetto, vengono elencate diverse opzioni di realizzazione di un simile strumento e fornite diverse immagini a corredo, alcune delle quali riportate in calce a questa news.



Ad ora, Sony non ha offerto alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla presenza di una simile feature nella propria prossima console. I brevetti, inoltre, spesso hanno per protagonisti device che non verranno in seguito effettivamente prodotti. In attesa di eventuali informazioni aggiuntive, cosa ne pensate, vi piacerebbe che PlayStation 5 includesse un sistema di assistenza vocale al gaming? Ad ora, il colosso videoludico ha fornito alcune prime indicazioni su quelle che saranno le caratteristiche tecniche di PS5 ed evidenziato l'intenzione di ridurre l'impatto ambientale con PlayStation 5.