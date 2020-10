PS5: Astro's Playroom, Balan Wonderworld, DMC 5 e Godfall, gameplay dal Giappone

Come parte della YouTube Gaming Week, alcuni content creator giapponesi hanno potuto provare con mano PlayStation 5, testando alcuni giochi per la nuova console Sony e mostrando in video le funzionalità del controller DualSense.

Protagonisti delle sessioni di gameplay sono Astro's Playroom (preinstallato in PlayStation 5 e PS5 Digital Edition), Balan Wonderworld, Devil May Cry 5 Special Edition e Godfall, purtroppo non è stato possibile vedere altri giochi in azione o dare una prima occhiata alla dashboard di PlayStation 5, quest'ultima protagonista di un leak dalla Russia a ridosso del weekend che aveva portato molti a pensare all'effettiva possibilità di saperne di più proprio durante la YouTube Gaming Week giapponese.

Astro's Playroom è stato in assoluto il gioco più gettonato e provato da tutti gli YouTuber, a seguire troviamo Godfall mentre di Devil May Cry V Special Edition e Balan Wonderworld abbiamo potuto vedere solamente pochissimi minuti in-game.

Che idea vi siete fatti di questa occasione di contatto con PlayStation 5? E' bene chiarire come i contenuti siano rivolti esclusivamente al pubblico giapponese e di fatto non ci sono novità di alcun tipo per la platea occidentale, che ha già avuto modo di vedere Astro's Playroom per PS5 in azione lo scorso mese di luglio, giocato da Geoff Keighley.