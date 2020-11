PS5: da Astro's Playroom a Demon's Souls, tutti i giochi con supporto al DualSense

Il prossimo 19 novembre 2020 l'attesa PlayStation 5 farà il proprio debutto nei negozi di tutta Europa e sarà quindi possibile per i videogiocatori provare con mano le esclusive funzionalità del DualSense, il nuovo controller dotato di grilletti meccanici e supporto al feedback aptico.

Al lancio della console di prossima generazione Sony saranno in totale trentasette i giochi con supporto alle funzionalità del pad, tra i quali troviamo i seguenti titoli di terze parti: Call of Duty Black Ops Cold War, Immortal Fenyx Rising, NBA 2K21, Devil May Cry V Special Edition, The Pathless, Godfall e Marvel's Avengers. Ovviamente tutte le esclusive PlayStation integreranno un qualche tipo di supporto al peculiare controller e ad esempio in Bugsnax, uno dei giochi gratuiti di novembre per gli abbonati al PlayStation Plus e primo gioco PS5 in assoluto a far parte del catalogo del servizio, si potrà percepire il tipo di superficie sulla quale ci stiamo muovendo grazie al feedback aptico. Al momento non sappiamo quanto sarà forte il supporto delle terze parti alle caratteristiche del DualSense, ma abbiamo già notizie su come verrà utilizzato in Deathloop, l'esclusiva temporale Arkane Studios che apporterà delle modifiche alla resistenza dei grilletti per far comprendere al giocatore quando l'arma è inceppata.

In attesa di mettere le mani sul controller, vi lasciamo ad un filmato dedicato proprio ai giochi supportati dal controller. Vi rimandiamo inoltre al nostro articolo speciale sul DualSense di PS5 e Astro's Playroom a cura di Marco Mottura.