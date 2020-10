PS5: Astro's Playroom e DualSense al centro di un video e della nuova Colazione su Twitch

Come ormai ben saprete, questa mattina PlayStation 5 ha finalmente raggiunto la redazione di Everyeye, consentendoci di iniziare ad effettuare i primi test sull'hardware e sul alcuni dei prodotti che debutteranno al lancio. Tra questi troviamo anche Astro's Playroom, protagonista del nostro nuovo video.

Nel filmato abbiamo infatti messo alla prova il DualSense, il particolare controller di PlayStation 5, con il gioco che tutti i futuri acquirenti della console Sony potranno giocare gratuitamente, dal momento che sarà pre-installato su tutte le unità. Il video permette di scoprire le nostre prime sensazioni con il platform ambientato all'interno di una PlayStation 5 e di come verranno implementate al suo interno le caratteristiche uniche del DualSense, che vi ricordiamo include il feedback aptico e dei grilletti meccanici.

