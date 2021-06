PS5: Attività e condivisione col tasto Create negli spot Sony con Sackboy e Demon's Souls

Sony Interactive Entertainment pubblica due nuovi filmati promozionali di PlayStation 5 che si focalizzano sui benefici offerti dalle Attività della console nextgen e dall'utilizzo del tasto Create del DualSense per la condivisione veloce dei video e delle immagini appena registrate.

Nel primo spot confezionato da SIE, la divisione videoludica di Sony mette in evidenza le grandi possibilità offerte all'utente nell'acquisizione e nella condivisione in rete delle schermate ingame e delle scene di gioco registrate. Il titolo scelto per illustrare le potenzialità del tasto Create, non è a caso, è uno dei più evoluti sotto il profilo squisitamente grafico, ossia Demon's Souls Remake.

Al drago fiammeggiante del kolossal soulslike attualizzato da Bluepoint Games risponde il funambolico eroe di Sackboy Una Grande Avventura nel secondo spot di Sony interamente dedicato alle Attività di PS5. Grazie alle Attività, gli sviluppatori possono ampliare la propria offerta di gioco servendosi del Centro di Controllo della console per consentire agli utenti di accedere subito a un determinato set di missioni, modalità e avventure, con tanto di sistema a invito e di classifiche condivise tra i propri amici in lista.

Prima di lasciarvi ai due video pubblicati dall'azienda tecnologica giapponese, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate questo utile approfondimento sulle 10 cose da fare subito alla prima accensione di PS5.