PS5 e le Attività: Sony punta ad ottimizzare il tempo di gioco degli utenti

Stando a quanto dichiarato in un recente articolo pubblicato sul portale VICE, Sony vuole puntare molto sul sistema delle Attività di PlayStation 5 per invogliare i giocatori a pianificare le proprie sessioni di gioco e completare così più agilmente i titoli single player.

Secondo l'articolo, un sondaggio interno dell'azienda giapponese ha lasciato emergere come vi sia la consapevolezza che i titoli multiplayer stiano prendendo il sopravvento, ma che al contempo vi siano numerosi giocatori che continuano a preferire le esperienze single player, le quali vengono giocate con la console offline. Questi giocatori tendono a non giocare se non hanno almeno due ore di tempo a disposizione, non amano intoppi (poiché li costringono a cercare eventuali aiuti sul web), temono gli spoiler sui social e spesso dimenticano gli avvenimenti della precedente sessione. Ed è proprio per ovviare a questi problemi che arrivano le Attività di PS5, le schede presenti nei menu della console di nuova generazione che aiutano i giocatori con dei filmati, gli consentono di accedere subito a porzioni del gioco e lo guidano con descrizioni che includono anche il tempo necessario al completamento di uno specifico obiettivo.

Al momento non esiste un utilizzo universale di questo sistema e ogni team di sviluppo può decidere di implementarlo a proprio piacimento. In Demon's Souls Remake ogni scheda è dedicata ad un'Arcipietra e contiene i consigli per superarla oltra ad una scorciatoia per raggiungerla con un tasto, invece Marvel's Spider-Man Miles Morales consente di attivare con un click missioni primarie e secondarie evitando inutili viaggi in giro per la mappa.