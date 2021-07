PS5, l'Audio 3D si evolve: il nuovo firmware lo rende disponibile sugli speaker della TV

Con l'inizio della fase di Beta del firmware 2.0 di PS5, in rete continuano a trapelare dettagli su questo importante aggiornamento del software di sistema della console nextgen di Sony. L'ultima novità emersa coinvolge l'Audio 3D e le sue modalità di fruizione su TV.

Nelle lunghe note che accompagnano il firmware 2.0-04.00.00 attualmente in Beta testing non emerge "soltanto" la possibilità di installare SSD M.2 esterni su PS5, ma anche una gradita miglioria per chi, utilizzando l'ultima piattaforma casalinga del colosso tecnologico giapponese, desidera accedere alle funzionalità evolute dell'Audio 3D.

Il nuovo firmware in Beta di PS5 offre infatti l'opportunità di attivare l'Audio 3D attraverso gli altoparlanti della TV. Per abilitare questa funzione, basta recarsi nella nuova sezione integrata nella dashboard e richiamabile dalla console seguendo il percorso Impostazioni > Audio > Uscita Audio.

L'integrazione di questa funzionalità s'aggiunge all'opzione, anch'essa inedita e richiamabile dall'interfaccia di PS5, per utilizzare il microfono del controller DualSense e misurare l'acustica della propria stanza: in questo modo, è possibile ottimizzare l'esperienza offerta dall'Audio 3D e tararla in base alle proprie esigenze.

Le tempistiche di lancio della versione finale del firmware 2.0 di PS5 non sono state ancora comunicate da Sony. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo aggiornamento introduce anche il supporto allo streaming 1080p su PlayStation Now.