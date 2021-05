PS5 e Audio 3D: la feature è essenziale per i team di Resident Evil Village e Returnal

Con oltre 3 milioni di copie distribuite per Resident Evil: Village, il lancio del survival horror di casa Capcom è già un grande successo, che ha portato il survival horror a disseminare inquietudine tra i salotti di moltissimi appassionti.

Tra le caratteristiche distintive della produzione, il team di sviluppo ha di recente citato l'implementazione di un sistema di audio tridimensionale, in particolare grazie al Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5. Sulla tecnologia si è in particolare espresso Wataru Hachisako, direttore audio di Resident Evil Village, che vi ha speso diverse parole di lode. “È molto importante nel genere horror infondere la paura nell’immaginazione del giocatore attraverso elementi che non può vedere - ha spiegato il professionista Capcom - Desidero che i giocatori possano vivere l’incontro con un nuovo nemico, ancora prima di vederlo. Credo che l’audio 3D abbia le specifiche per amplificare davvero ciò a cui miriamo, non solo prima che i giocatori abbiano la possibilità di vedere un avversario, ma anche quando entrano direttamente in contatto con esso. I suoni prodotti da un nemico sono più dettagliati e riempiono lo spazio in un ambiente 3D, il che aiuta ad amplificare il coinvolgimento del giocatore”.

Considerazioni simili sono poi state condivise anche da Loic Couthier, responsabile audio di Returnal, che ha peraltro evidenziato la rilevanza della tecnologia anche in fase di game design. “Ovviamente, - ha spiegato - c’è un’interfaccia visiva che ti aiuta a capire da dove proviene un attacco o un nemico. Ma l’audio 3D indica la posizione esatta. Si tratta dell’azione immediata, dettata dalla memoria muscolare, di girarsi e puntare verso il nemico. Senza l’audio 3D, dovresti spostare la visuale fino a quando non vedi dove si trova il nemico, e probabilmente subiresti dei danni a causa del tempo impiegato per la ricerca. Il vantaggio tattico è incredibile, perché guadagni sul tempo di reazione e puoi pianificare una strategia in base alla tua consapevolezza sul campo di battaglia [...] Anche se i nemici non sono visibili sullo schermo, con l’audio 3D puoi calcolare le tempistiche e schivare i loro attacchi nella giusta direzione, mentre stai ancora sparando verso qualcun altro".