PS5: l'audio nextgen delle Cuffie Pulse 3D nello spot con Horizon Forbidden West

Di ritorno dai campi della Champions League con gli spot di PS5, la macchina promozionale di Sony si rimette in moto e, in vista del Black Friday, confeziona una nuova clip che elogia l'audio nextgen offerto dalle Cuffie Pulse 3D su PS4 e, naturalmente, su PlayStation 5. Con un'ospite d'eccezione.

Ad accompagnare le sempre suggestive visuali a 360 gradi delle Cuffie Pulse 3D troviamo infatti gli spezzoni di Horizon Forbidden West con protagonista Aloy, la guerriera dell'attesissimo kolossal action GDR in sviluppo presso Guerrilla Games con lancio previsto per il mai troppo vicino 18 febbraio 2022 su PS4 e PS5.

Nella cornice della dimensione post-apocalittica di Forbidden West, SIE elenca le avanzate funzionalità audio accessibili immergendosi negli universi digitali delle console PlayStation dopo aver inforcato le Cuffie Pulse 3D.

Il nuovo headset di Sony sfrutta appieno il chip Tempest 3D AudioTech di PS5 per restituire un'esperienza audio avvolgente, donando piena "tridimensionalità" a ogni rumore e suono avvertibile ingame. Nella dotazione delle Cuffie Pulse 3D non mancano poi l'adattatore wireless, l'ingresso da 3,5mm, il microfono integrato, una tecnologia di eliminazione del rumore, la ricarica tramite USB Type-C e i parametri per tarare l'audio surround virtuale. Qui trovate la nostra video recensione delle Cuffie Pulse 3D.