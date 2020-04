PS5 e Audio: Sony chiarisce il supporto a cuffie, altoparlanti, surround e soundbar

L'analisi di DF sulle specifiche di PS5 offre al Lead System Architect della nuova piattaforma di Sony, Mark Cerny, l'opportunità di chiarire a tutti i futuri acquirenti della console nextgen la questione del supporto di PS5 alle attuali soluzioni audio tra cuffie, altoparlanti, surround e soundbar.

Nell'affrontare l'argomento con il collettivo di Digital Foundry, Cerny parte dalla conferma che "con la presenza di altoparlanti TV e altoparlanti stereo dedicati, l'utente potrà scegliere di abilitare o disabilitare la funzione TV Virtual Surround. Questo perché il suono surround virtuale potrebbe non funzionare in base alla postazione allestita dai giocatori o anche solo al punto in cui ci si siede per giocare, ma anche perché si potrebbe essere in compagnia di amici e partecipare a partite cooperative".

Il capo progettista di PlayStation 5 sottolinea poi che "quando viene abilitato il suono surround virtuale di PS5, vengono utilizzati algoritmi basati su HRTF", che aumentano l'immersione ed il senso di presenza e spazialità del suono, "mentre quando è disabilitato il sistema esegue un semplice downmix che calcola, ad esempio, la posizione di un determinato oggetto sonoro in un contesto 3D più classico, per capire da quale postazione o altoparlante diffondere quel dato suono o rumore". In pratica PS5 funzionerà anche con i sistemi tradizionali, basterà disattivare la funzione "virtual surround".

Questa possibilità, pensata per chi vuole sfruttare altoparlanti TV e soundbar stereo, sarà disponibile sin dal lancio della console, previsto per Natale 2020, mentre per i sistemi surround 5.1 e 7.1, con ogni probabilità, ci sarà da attendere fino al 2021.

In tema di potenzialità audio di PlayStation 5, lo stesso Cerny spiega infatti che "una volta soddisfatti i nostri requisiti per i sistemi audio a due canali, passeremo al problema dei sistemi 5.1 e 7.1. Per ora, le soluzioni surround a 5.1 e 7.1 canali su PS5 offrono risultati che si avvicinano a quelli che abbiamo ora su PS4. Il supporto a questo genere di soluzioni richiede di affrontare dei problemi speciali, ma se uno sviluppatore è interessato a utilizzare appieno la potenza del Tempest Engine per supportare sei o otto canali audio, il codice di gioco è a conoscenza della configurazione degli altoparlanti e quindi un supporto su misura per i singoli giochi è del tutto possibile".