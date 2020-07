PS5: nonostante l'aumento della produzione, potrebbero esserci problemi di scorte

Bloomberg e il Nikkei hanno pubblicato un report che conferma il sostanziale aumento della produzione di PlayStation 5, con Sony intenzionata a produrre almeno nove o dieci milioni di console entro la fine del 2020. Questo però non vuol dire l'assoluta risoluzione dei problemi legati ai rifornimenti e alle scorte.

Come fa notare Bloomberg infatti nonostante l'aumento della produzione Sony potrebbe non riuscire a garantire una distribuzione continua e regolare ai rivenditori in tempo per la stagione natalizia, a causa di problemi con le spedizioni internazionali dovuti ovviamente all'emergenza Coronavirus, che potrebbe rallentare le attività della filiera di distribuzione ai grossisti e successivamente ai negozianti.

A quanto sembra anche la produzione del DualSense è stata aumentata, inizialmente si parlava di dieci milioni di pezzi ma questo numero è cresciuta in linea con il boost produttivo della console. La produzione di massa di PS5 è iniziata a giugno, Sony si aspetta di avere a disposizione cinque milioni di pezzi entro fine settembre e altri cinque milioni nel mese di ottobre, per un totale di dieci milioni di unità pronte per il lancio e il periodo immediatamente successivo. PS5 è attesa per Natale 2020, data di uscita e prezzo della nuova console non sono ancora noti.