PS5, aumento della produzione? Sony non è ottimista sulle nuove scorte

In attesa di scoprire se saranno effettivamente prodotti DualSense per PlayStation 5 in nuove colorazioni, la console di nuova generazione continua ad essere sostanzialmente introvabile.

Ogni nuovo stock di PS5 viene infatti rapidamente esaurito in seguito alla forte domanda dell'hardware da parte dei consumatori, con moltissimi appassionati che ancora non hanno avuto modo di acquistare una unità della console. Per cercare di distribuire un maggior numero di PlayStation 5, Sony sta cercando di incrementare la produzione, anche se l'ottimismo non sembra essere troppo marcato.

Di recente, Hiroki Totoki, CFO di Sony, ha infatti offerto alcune considerazioni in merito, che non offrono però molte speranze. "Come ho già detto, - ha esordito - stiamo puntando a raggiungere un volume di vendite superiore a quello di PlayStation 4, ma possiamo incrementare drasticamente l'offerta? La risposta è no, non è probabile. La carenza di semiconduttori è uno degli aspetti, ma vi sono anche altri fattori che avranno un impatto sulla produzione. Quindi, al momento, vorremmo superare i 14,8 milioni di unità vendute nel corso del secondo anno sul mercato, che era il risultato raggiunto da PlayStation 4".



Nel frattempo, sono emerse voci di corridoio legate persino ad un redesign di PlayStation 5 volto proprio a velocizzare la produzione.