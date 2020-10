PS5: Austin Evans metterà il DualSense alla prova il 24 ottobre?

Lo YouTuber Austin Evans è diventato piuttosto popolare anche in Italia in questi ultimi mesi, a lui si deve il primo video teardown ufficiale di Xbox Series X e altri video di buon successo legati alla console Microsoft, realizzati proprio in collaborazione con la casa di Redmond. Lo YouTuber potrebbe a breve svelare anche novità su PlayStation 5.

O meglio, si tratta di un nostra supposizione, lo YouTuber ha pubblicato sui suoi social una foto che ritrae un particolare molto ravvicinato del controller DualSense. I follower hanno subito chiesto spiegazioni e chiarimenti, questi sono arrivati da Ken (@kenbolido), collaboratore e amico di Austin, il quale ha svelato che ne sapremo di più nella giornata del 24 ottobre.

L'ipotesi quindi è che Evans possa pubblicare un video sul DualSense nelle prossime ore, non è chiaro però se abbia ricevuto una PlayStation 5 da Sony o se magari abbia comprato il DualSense da Walmart, la nota catena ha infatti già iniziato a vendere il controller, le cuffie 3D Pulse e la telecamera HD per PlayStation 5.

In nessun caso Austin o Ken citano direttamente la console, limitandosi a parlare solo del DualSense. Unboxing e hands-on del joypad in arrivo? Non ci resta che attendere il 24 ottobre per scoprirlo.