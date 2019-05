PS5: gli autori di FAR Lone Sails commentano le specifiche tecniche

Intervistati da GamingBolt, i fondatori del team indipendente Okomotive Don Schmocker e Goran Saric hanno commentato le specifiche tecniche di PS5, dimostrandosi piuttosto entusiasti a riguardo.

Gli autori di FAR Lone Sails affermano che "PlayStation 5 porterà sicuramente le performance delle console più vicine a quelle di un moderno PC, in particolar modo grazie alla CPU Zen 2 di AMD", commentano i fondatori della compagnia, che poi continuano: "questo è sicuramente in bene, per i developer significa meno tempo speso ad ottimizzare i porting dei giochi, aspetto fondamentale per i piccoli team indipendenti come il nostro."

Sony è tornata a parlare delle specifiche tecniche di PlayStation 5 durante l'IR Day 2019 che si sta svolgendo a Tokyo in queste ore alla presenza di investitori, analisti e giornalisti. Per l'occasione la compagnia ha anche mostrato un video di Spider-Man su PS5 che mette a confronto i caricamenti tra questa versione (Dev Kit) e quella per PS4 PRO.