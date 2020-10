PS5: gli autori di Shadwen spiegano l'assenza della retrocompatibilità

Gli sviluppatori di Frozenbyte spiegano il motivo dell'inclusione dell'avventura stealth Shadwen nella lista dei giochi PS4 senza retrocompatibilità su PS5.

I rappresentanti della software house finlandese sono stati incalzati dalla redazione di PushSquare a fornire un chiarimento sulle cause che hanno comportato il mancato supporto di Shadwen alla retrocompatibilità di PlayStation 5.

I portavoce di Frozenbyte hanno accolto l'invito ed esordito affermando che "abbiamo molti giochi per PS4 che saranno riproducibili su PS5, inclusi tutti i titoli della serie di Trine e Nine Parchments. Tuttavia, per qualche motivo, Shadwen si blocca alla schermata di caricamento. Se questo fosse accaduto su uno dei nostri giochi più recenti, probabilmente avremmo scoperto velocemente il motivo di questo blocco. Sfortunatamente, Shadwen è un titolo piuttosto vecchio, utilizza una versione antiquata del nostro motore grafico e non abbiamo più una versione installata e funzionante di quell'engine".

In chiusura d'intervento, gli autori europei si riallaccia alle ultime indicazioni fornite da Sony con l'aggiunta tramite patch della retrocompatibilità su PS5 per precisare che "non stiamo aggiornando Shadwen su nessun'altra piattaforma, quindi il debug di questo problema o la creazione di una nuova versione richiederebbero uno sforzo notevole. Pertanto abbiamo deciso di mantenere Shadwen come un gioco 'Solo su PS4'".