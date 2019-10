PS5 avrà un chip dedicato per il supporto Ray Tracing

Continuano ad emergere nuovi dettagli su PlayStation 5: tramite le pagine di Wired, Mark Cerny ha confermato che PS5 gestirà il Ray Tracing tramite un chip hardware dedicato, così da non sottrarre risorse alla CPU/GPU della console.

Il System Architect di Sony (responsabile dell'architettura di PlayStation 4 e PS5) conferma che la nuova console supporterà il Ray Tracing tramite hardware dedicato, Cerny ha confermato questo particolare affermando che "PS5 godrà di un chip apposito per il Ray Tracing nell'hardware della GPU, credo che questi rappresenti una conferma che molti si aspettavano..."

Mark Cerny non è sceso nei dettagli in maniera specifica affermando che "presto riveleremo la nostra strategia definitiva per il supporto Ray Tracing su PS5 e sveleremo maggiori informazioni in merito", presumibilmente mostrando anche delle Tech Demo, questa però è solamente una nostra ipotesi.

PlayStation 5 uscirà a Natale 2020 come confermato da Jim Ryan sempre sulle pagine di Wired, la testata ha inoltre affermato di aver visto un prototipo di Gran Turismo Sport per PS5 in azione sui Dev-Kit della console Next-Gen di Sony.