PS5 avrà un'interfaccia 'intelligente', stando al nuovo brevetto di Sony

Dalle pagine di WIPO Patent Scope emerge in rete un nuovo brevetto di Sony che descrive con dovizia di particolari alcune delle funzionalità più evolute e "intelligenti" della nuova interfaccia di PS5.

Stando alla documentazione tecnica depositata il 21 novembre 2019 dai rappresentanti di Sony (ma pubblicata solo nella giornata di ieri, 18 giugno), il team di progettisti e programmatori del colosso tecnologico giapponese sarebbe intenzionato a integrare nella dashboard nextgen di PlayStation 5 un sistema che permetta alla console di "fornire notizie di gioco mirate e feed aggiornati sui contenuti".

I diagrammi esplicativi e le schede che riassumono le funzionalità "intelligenti" di questa interfaccia si soffermano su di una particolare caratteristica del sistema di elaborazione dati escogitato da Sony, illustrando un meccanismo che garantirà una maggiore integrazione tra videogiochi e contenuti online, e quindi un'esperienza utente decisamente più personalizzata. Nel brevetto si specifica infatti che "i file multimediali archiviati in un database possono essere filtrati in base alle parole chiave identificate, per poi essere visualizzati all'interno di un feed multimediale mirato su un dispositivo dell'utente".

Pur senza riferirsi direttamente a PlayStation 5, il brevetto in questione suggerisce la volontà di Sony di integrare nella console nextgen un ecosistema di servizi e contenuti che saranno proposti in maniera personalizzata in base ai gusti e alle esigenze degli utenti. Un sistema, quest'ultimo, che differisce da quello disponibile su PS4 dove il feed delle notizie, dei suggerimenti sui diversi giochi e delle novità provenienti dalla community è standardizzato in base al Paese e alla regione di appartenenza.