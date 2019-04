PS5 avrà il lettore ottico e supporto 8K, dettagli sulla retrocompatibilità

Continuano le rivelazioni dalla lunga intervista a Mark Cerny pubblicata su Wired USA, dalla quale sono emerse le specifiche tecniche di PlayStation 5 e altri dettagli sulla prossima console Next-Gen di Sony.

Il progettista e responsabile hardware di Sony conferma che PlayStation 5 avrà il lettore ottico, compatibile con DVD, Blu-Ray e Blu-Ray 4K, inoltre Cerny afferma che "PS5 supporterà la risoluzione 8K", non è chiaro però se limitatamente ai video, ai giochi, oppure per entrambi i media, ipotesi decisamente più probabile.

Riguardo la retrocompatibilità, scopriamo che "PlayStation 5 condividerà alcuni elementi con PS4 e dunque sarà compatibile con i giochi dell'attuale piattaforma" mentre nessuna notizia è giunta riguardo la compatibilità con i titoli PlayStation 2, PlayStation 3 e PSOne.

Cerny ha poi parlato dei primi giochi PlayStation 5 affermando che "la console vedrà titoli originali e produzioni Cross-Gen per rendere più semplice per i consumatori il passaggio ad una macchina all'altra", tra i giochi Cross-Gen rientrano probabilmente titoli First Party come Death Stranding, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, anche se Cerny non ha confermato, limitandosi a sorridere per quanto riguarda la produzione di Hideo Kojima.