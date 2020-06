PS5 avrà la line-up più grande della storia PlayStation: la promessa di Sony

L'evento dedicato al reveal dei giochi e del design di PlayStation 5 ha aperto la strada a molte riflessioni sui titoli in arrivo sulla console next gen, tra nuovi annunci e sguardi più approfonditi a produzioni già note.

Su quello che sarà il catalogo della nuova console, è intervenuto Eric Lampel, Head of Global Marketing per PlayStation. Nell'ultimo appuntamento con PlayStation Blog Podcast, trasmesso in seguito allo show digitale, il dirigente ha in particolare voluto evidenziare quella che sarà la portata della softeca di PS5.

"Questa è di gran lunga la più grande line-up che abbiamo mai avuto nella storia di PlayStation. - ha esordito Lampel - Siamo molto fortunati ad avere così tanti titoli e personaggi con cui le persone sono cresciute nel corso degli anni. Sono stupefatto da quanto bene i nostri studi stiano lavorando a fronte delle tempistiche di lancio". Il dirigente PlayStation ha inoltre evidenziato come il recente show abbia visto protagonisti sia brand ormai consolidati, come Gran Turismo o Ratchet & Clank, sia IP più recenti o completamente nuove.



Su quest'ultimo fronte, è impossibile non citare il ritorno di Aloy con un sequel di Horizon: Zero Dawn: ve ne ha parlato diffusamente il nostro Gabriele Carollo nella sua anteprima di Horizon: Forbidden West. Sul fronte delle proprietà intellettuali inedite, possiamo invece segnalarvi l'anteprima di Kena: Bridge of Spirits e l'anteprima di Project Athia, il nuovo misterioso progetto di Square Enix e Luminous Productions.