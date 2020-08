PS5 avrà la miglior line-up di sempre secondo Sony; verranno annunciati altri giochi

Giornata ricca di novità per i fan del mondo PlayStation: dopo la pubblicazione del primo spot TV di PS5, Sony ci ha descritto il funzionamento dei trigger adattivi e del feedback aptico del DualSense in diversi videogiochi, mentre il capo del marketing Eric Lempel ci ha assicurato che il lancio di PS5 avverrà nel 2020.

La dichiarazione di Lempel l'abbiamo estrapolata da una lunga intervista concessa a GamesIndustry.biz, ma quelle non sono state certamente le uniche parole degne d'interesse. Il capo del marketing si è dimostrato incredibilmente orgoglioso della line-up di lancio di PS5 (e dei giochi che arriveranno subito dopo), definendola la migliore di sempre: "I contenuti della finestra di lancio e del periodo successivo sono incredibilmente eccitanti. La descriverei come la migliore line-up mai vista nella storia di PlayStation, considerando sia i lavori dei Worldwide Studios sia quelli dei nostro differenti partner in giro per il mondo".

Dopodiché ha aggiunto che ci sono ancora dei giochi da annunciare: "Abbiamo rivelato alcuni di quei contenuti, ma naturalmente c'è anche dell'altro, e posso dire che il modo in cui gli sviluppatori possono legarsi a questa piattaforma e creare nuove esperienze con nuove IP, oppure con IP ben note, è emozionante".

La data di lancio di PS 5 non è ancora stata resa nota, ma nell'ultimo intervento affidato al Blog Ufficiale di PlayStation Sony ha lasciato intendere che potrebbero arrivare delle novità nel giro di poche settimane.