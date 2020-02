PS5 avrà un sistema di raffreddamento migliore di PS4? Lo suggerisce un report

Mentre continuiamo ad attendere la presentazione ufficiale, un report di Bloomberg ha posto l'accento sui costi di produzione di PS5, che a quanto pare sarebbero aumentati a causa delle difficoltà nel reperire determinati componenti, in particolare le memorie DRAM e Flash NAND.

Secondo una stima, il costo per produrre una singola unità di PlayStation 5 ammonterebbe a 450 dollari. Per fare un raffronto, nel 2013 servivano 381 dollari per costruire PlayStation 4, console venduta al pubblico a 399 dollari. Dal report di Bloomberg è inoltre emerso che Sony starebbe ponendo molta attenzione nella produzione del sistema di raffreddamento, per assicurarsi che la componentistica avanzata della console non soffra di problemi di surriscaldamento.

L'autore del report non ha approfondito la questione nei minimi dettagli, ma ha spiegato che "Sony ha deciso di impegnarsi di più per assicurarsi che la dissipazione del calore dai potenti chip montati nella console non sia un problema". Sembra che il colosso giapponese stia spendendo un paio di dollari per ogni singolo componente, ovvero più del doppio di quanto solitamente viene investito dagli altri produttori per le medesime finalità. Se ciò dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di un upgrade sostanziale, anche rispetto alla stessa PlayStation 4.

Non sappiamo come sarà il sistema di raffreddamento di PlayStation 5 - per scoprirlo dobbiamo necessariamente attendere la presentazione ufficiale. E se presentasse la stessa configurazione a V del Dev-Kit di PS5? Staremo a vedere!