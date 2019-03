PS5 avrà una interfaccia personalizzabile e adattabile?

Lo YouTuber Skullzi ha scovato un brevetto di Sony apparentemente legato a PlayStation 5 e più nello specifico all'interfaccia grafica della nuova console Next-Gen della casa giapponese.

Secondo quanto riportato da Skullzi in un video, sembra che PS5 godrà di una interfaccia "dinamica" e "adattiva" capace cioè di adattarsi all'utilizzo dei giocatori, cambiando in base alle abitudini del proprietario, anche se non è del tutto chiaro in che modo questo possa accadere, anche perchè le informazioni del brevetto appaiono piuttosto vaghe e ben poco esplicative.

Gli ultimi rumor su PS5 parlano anche del supporto per la tecnologia 360 Reality Audio di proprietà di Sony Corporation, mentre si rincorrono anche voci sulla presunta retrocompatibilità di PlayStation 5. La nuova console Sony dovrebbe uscire tra il 2020 e il 2021, con una presentazione apparentemente prevista per l'anno in corso, anche in questo caso si tratta però di speculazioni e voci non confermate.