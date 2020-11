PS5 e l'avvio dei giochi: nessuna funzione simile al Quick Resume di Xbox Series X e S

Con la scadenza dell'embargo su sugli approfondimenti della stampa internazionale dedicati a PS5, trova conferma l'assenza di una funzione simile al Quick Resume di Xbox Series X e Series S nelle opzioni accessibili dall'interfaccia della console nextgen di Sony.

Come rimarcato da Francesco Fossetti nella nostra recensione di PlayStation 5, e come sottolineato da GameSpot e da diverse altre testate internazionali, la console di nuova generazione di Sony non comprenderà al lancio una funzionalità analoga al Quick Resume. Tale sistema, lo ricordiamo, memorizza sulla porzione dell'SSD riservata al software di sistema di Xbox Series X e S i dati necessari per "scattare un'istantanea" degli ultimi giochi avviati e garantire, così facendo, il passaggio da un titolo all'altro con tempi di caricamento estremamente ridotti e senza passare per la fase di avvio iniziale.

L'interfaccia di PlayStation 5, quindi, non fornirà una funzione simile agli acquirenti della console nextgen di Sony, ma nel momento in cui scriviamo e in base alle informazioni in nostro possesso non sappiamo se il colosso tecnologico giapponese, in futuro, deciderà di implementarla tramite un aggiornamento firmware.

Ad ogni modo, su PS5 tutti i giochi nextgen o retrocompatibili disponibili dal 19 novembre dovranno essere riavviati ogni volta che si desidera accedervi, senza cioè avere la possibilità di saltare l'avvio iniziale o di passare in maniera fulminea da un titolo all'altro. In compenso, i tempi di caricamento estremamente ridotti garantiti dall'SSD customizzato di PS5 offriranno dei grandi benefici che saranno percepiti immediatamente da tutti gli utenti PS4 e PS4 PRO, come pure di Xbox One o Nintendo Switch che decideranno di fare di PlayStation 5 la propria porta d'ingresso nella nextgen.