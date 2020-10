PS5, avvistamenti sospetti: UI in azione e DualSense nero?

A circa un mese e mezzo di distanza a separarci dall'esordio di PlayStation 5 sul mercato videoludico, la sete di informazioni sulla console next gen è decisamente notevole!

Gli eventi eccezionali che hanno coinvolto questo turbolento 2020 hanno costretto i grandi colossi videoludici a modificare in corsa i piani comunicativi legati all'anno di esordio dei nuovi hardware, con la contestuale riduzione delle occasioni per test ed hands-on. A breve, tuttavia, dovrebbe giungere un'ulteriore ondata di informazioni legate alla futura ammiraglia Sony. Nel weekend, infatti, scadranno gli embarghi legati alla prova di PS5 da parte di YouTuber giapponesi.

In attesa dell'appuntamento, fissato per le ore 11:00 di domenica 4 ottobre, hanno tuttavia fatto la propria comparsa in rete alcune immagini sospette. Queste ultime ritrarrebbero l'interfaccia utente di PS5, ma non solo. Protagonista degli scatti è anche una versione nera del DualSense, pad di PlayStation 5 mostratosi sino ad ora solamente in versione bianca. Potenzialmente immortalati anche stand e componenti laterali della console. Come sovente accade in questi casi, è impossibile verificare la veridicità di quanto diffusosi in rete: vi invitiamo dunque a interpretare quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di eventuali commenti da parte di Sony. Per ogni dettaglio, vi invitiamo a visionare il video che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye!

Mentre si avvicina il fatidico 19 novembre, anche alcune confezioni di PS5 sono state avvistate presso rivenditori esteri.