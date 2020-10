PS5: avvistate le confezioni in alcuni negozi esteri

Sebbene sia ormai quasi impossibile riuscire a prenotare una PlayStation 5 per il day one, presso alcuni rivenditori esteri Sony ha iniziato a promuovere la console di prossima generazione esponendo in bella vista delle confezioni vuote.

Gli scatti pubblicati su Twitter dall'utente Snivellus7 mostrano un intero scaffale di un Gamestop austriaco pieno di scatole di entrambe le versioni in arrivo: Standard (bianca) e Digital Edition (nera). Dando una rapida occhiata ai commenti, pare che le scatole non siano quelle originali ma abbiano le stesse dimensioni di quelle in arrivo il prossimo novembre nei negozi e che siano state inviate direttamente dall'azienda giapponese. Non sembra invece esserci traccia delle confezioni del DualSense, della PlayStation Camera e degli altri accessori le cui scatole sono state svelate al pubblico solo qualche giorno fa.

Prima di lasciarvi al tweet con lo scatto dell'utente, vi ricordiamo che entrambe le edizioni della console sono in arrivo il prossimo 19 novembre 2020 in Italia, ovvero una settimana dopo l'uscita americana che è fissata al 12 novembre 2020.

