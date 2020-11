PS5: avvistate le postazioni di prova in alcuni negozi

Nelle ultime ore i social network stanno accogliendo numerose testimonianze circa l'arrivo di postazioni di prova ufficiali di PlayStation 5 all'interno dei negozi facenti parte di grosse catene.

Tra le varie testimonianze pubblicate sui social troviamo un breve filmato che mostra una postazione in un Walmart nordamericano e una foto che invece ci permette di dare un'occhiata alla postazione montata in un Best Buy canadese. Nello scatto si vede chiaramente l'immagine di Marvel's Spider-Man Miles Morales, la cui demo potrebbe essere tra i contenuti giocabili nelle varie postazioni. Non è da escludere che i fortunati utenti che avranno l'opportunità di provare PS5 potranno provare anche Astro's Playroom, perfetto per far intuire ai potenziali acquirenti le feature esclusive del nuovo DualSense. Purtroppo non si hanno informazioni specifiche su come e quando queste postazioni verranno attivate per il pubblico, ma è possibile che sia solo una questione di giorni. Al momento non si conoscono nemmeno i dettagli su come verranno gestite queste stazioni di prova, la cui presenza nei punti vendita potrebbe attirare lunghe file di appassionati e rappresentare un potenziale rischio in un periodo d'emergenza come questo.

A proposito dell'emergenza Coronavirus, sapevate che alcuni rivenditori potrebbero spedire in anticipo le PlayStation 5 per evitare ritardi dovuti ad un eventuale lockdown?