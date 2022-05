PS5: avvistato il bundle con Horizon Forbidden West, ma è già sold-out

Sulle pagine del rivenditore britannico ShopTo è stato individuato un nuovo bundle contenente una console PlayStation 5 Standard Edition con una copia digitale di Horizon Forbidden West.

Attualmente il bundle è in vendita su ShopTo al costo di £499,85, il che costituisce un risparmio di circa £20 (quindi circa 23 euro) rispetto all'acquisto separato dei due prodotti. Tuttavia, esattamente come accade sistematicamente ogniqualvolta la console torna disponibile, è stato registrato un immediato sold-out poco dopo l'immissione dell'offerta.

Il bundle non è mai stato annunciando tramite i canali ufficiali di Sony, ma è possibile che il colosso nipponico abbia in programma di farlo a breve. Inutile dire che, anche in caso l'accoppiata PlayStation 5 + Horizon Forbidden West dovesse tornare disponibile a questo prezzo vantaggioso, sarà molto difficile mettervi le mani data la facilità con cui le console next-gen continuano ad andare sold-out.

A tal riguardo, Sony ha dichiarato di voler contrastare lo shortage dei componenti elettronici che stanno frenando sensibilmente le vendite della sua console, con la compagnia nipponica che si è prefissa l'obiettivo di distribuire il 50% in più di PS5 rispetto al precedente anno fiscale. La casa nipponica ha intanto riacquistato 25 milioni di azioni dopo che PS5 ha mancato i traguardi previsti.