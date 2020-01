PS5, avvistato nuovo brevetto: possibili nuove opzioni per interagire in party

Mentre il pubblico attende di scoprire quale sarà la data prescelta dai vertici di casa Sony per presentare ufficialmente alcune, o la totalità, delle caratteristiche di PlayStation 5, è stato avvistato un ulteriore brevetto depositato dal colosso videoludico.

Nell'ultimo periodo, nel tentativo di cogliere alcune possibili anticipazioni legate all'hardware di prossima generazione, diversi osservatori hanno in effetti concentrato la propria attenzione tra i brevetti depositati da SIE. Solo pochi giorni addietro, ad esempio, un nuovo documento ha aperto la strada alla possibile presenza di microfono e assistente vocale integrati nel controller PS5. Ora, PSU segnala un documento dedicato ad un nuovo sistema di interazione con i propri amici tramite console.



Nello specifico, il brevetto in questione suggerirebbe la possibilità di visualizzare a schermo, contemporaneamente, diverse attività. Un giocatore potrebbe dunque accettare l'invito ad un party anche mentre non è attivo in alcun gioco, ma, al contrario, sta ad esempio visionando video o film. In tal caso, potrebbe attivarsi una nuova funzionalità, che provvederebbe ad attivare, ad un angolo dello schermo, una finestra ridotta all'interno della quale seguire le azioni di gioco senza interrompere l'attività precedente. Cosa ne pensate, vi interesserebbe una simile funzionalità?



In attesa di scoprire se PlayStation 5 accoglierà effettivamente una simile meccanica, continuano a circolare inarrestabili rumor sulla possibile data di presentazione di PS5.