PS5: azienda giapponese assume per un 'famoso gioco di robot', si tratta del nuovo Gundam?

Una "grande software house" di Tokyo, il cui nome non è stato ancora rivelato, ha deciso di aprire delle nuove posizioni lavorative in vista della next-gen: i programmatori che saranno assunti si occuperanno di un videogioco per PC, PS4 e PS5 sviluppato su Unreal Engine 4 e dedicato a "una famosa serie di robot".

Oltre al riferimento alla comprovata esperienza di sviluppo con il motore grafico UE4 come prerequisito necessario per essere assunti, l'azienda si rivolge direttamente ai programmatori interessati per invogliarli a sottorre la propria candidatura nella speranza di entrare a far parte di un team con sede nei pressi della stazione Tamachi del quartiere Minato di Tokyo.

La sede di lavoro indicata, secondo quanto suggerito dai colleghi di Gematsu, si troverebbe a poche centinaia di metri di distanza dal quartier generale di Bandai Namco Entertainment, una "coincidenza" che potrebbe suggerire la volontà, da parte del colosso videoludico giapponese, di realizzare un nuovo videogioco di Gundam da lanciare su PC, PS4 e PlayStation 5 nel corso della seconda metà del 2020, giusto in tempo per l'uscita della console next-gen di Sony.

Nell'attesa di scoprire cosa si nasconde dietro a questa tornata di assunzioni legate a un misterioso progetto basato su di una famosa serie di robot