PS5 finalmente in azione: la console a breve nelle mani di YouTuber selezionati

A novembre, il mercato videoludico accoglierà il debutto di PlayStation 5 e Sony sembra finalmente pronta a presentare l'hardware al grande pubblico con alcuni test diretti.

Ad annunciarlo e Sony stessa, dalle pagine del PlayStation Blog della divisione giapponese. Il colosso dei videogiochi conferma infatti la propria adesione alla YouTube Gaming Week, speciale iniziativa dedicata dal gaming attivata dalla nota piattaforma video di Google. L'evento si protrarrà da giovedì 24 settembre a domenica 4 ottobre, ma sarà proprio quest'ultima giornata a veder scendere in campo PlayStation 5.

Sony Japan comunica che la console verrà affidata a ben dodici celebri YouTuber nipponici, che avranno modo di mostrare la console in azione. I video dedicati verranno pubblicati in maniera scaglionata, con una sequenza che prenderà il via alle ore 18:00 JST, equivalenti alle ore 11:00 del fuso orario nostrano. Non è stata purtroppo specificata l'esatta natura dei contenuti che saranno mostrati, ma, in fondo, l'attesa non sarà lunga.



In calce all'annuncio, Sony conferma che da qui al lancio di PlayStation 5 sarà suo obiettivo cercare di far provare la console a quanti più content creator YouTube possibile. Ricordiamo che PS5 debutterà in Giappone il 12 novembre, mentre il mercato europeo dovrà attendere sino al 19 novembre.