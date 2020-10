PS5 in azione, DualSense e SSD alla prova: tutti i dettagli in video!

Come preannunciato, i content creator giapponesi si sono presentati puntuali all'appello con la pubblicazione delle prime impressioni su PlayStation 5, portatrici di molti nuovi dettagli sulla console Sony.

I video pubblicati dagli YouTuber nipponici hanno posto l'accento su molti aspetti, ma gli autori hanno in particolar modo potuto raccontare la propria esperienza con il nuovo DualSense. Il pad designato di PlayStation 5 ha sin da subito attirato molta curiosità, in seguito alla promessa di portare l'immersività su nuovi livelli grazie alle tecnologie dei trigger resistivi e del feedback aptico. Le due feature sono state testate dagli YouTuber grazie principalmente ad Astro's Playroom, titolo incluso gratuitamente in ogni PS5.

Ma non è tutto, dall'Estremo Oriente sono giunte novità anche il merito alle impressioni suscitate dai tempi di caricamento resi possibili dall'SSD di PlayStation 5. Su questo fronte, ha destato particolare entusiasmo la performance di Godfall. Per non farvi perdere nessun dettaglio sulle nuove informazioni legate a PlayStation 5, la Redazione di Everyeye ha confezionato un pratico video riassuntivo, che potete trovare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo una buona visione!

In chiusura, segnaliamo che i test condotti dai content creator del Sol Levante hanno inoltre consentito di effettuare le prime valutazioni sulla silenziosità di PlayStation 5.