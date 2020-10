PS5 ancora in azione: Godfall e Devil May Cry 5 in nuovi gameplay dal Giappone!

In data 4 ottobre, un ampio numero di YouTuber giapponesi ha avuto modo di trasmettere in diretta diverse anteprime legate a PlayStation 5, con cui hanno mostrato la console e il DualSense in azione.

Ora, uno dei content creator del Sol Levante ha avuto modo di condividere con il proprio pubblico un nuovo filmato parte del programma "Try! PlayStation 5". Disponibile in apertura a questa news, il video offre un'interessante panoramica su alcune produzioni pronte ad arricchire il catalogo della console next gen. In particolare, troviamo presente all'appello Godfall, produzione Gearbox destinata a farsi spazio su PlayStation 5 e PC. Dall'Estremo Oriente, il titolo torna dunque a mostrarsi in un ricco gameplay.



Spazio inoltre anche per Devil May Cry V: Special Edition, riedizione nell'apprezzato action game di casa Capcom. La sequenza di gioco mostrata dallo YouTuber è stata analizzata nel dettaglio dalla community di ResetEra, che ne ha rapidamente riportato alcuni dettagli sul forum. A colpire, in particolare, sono i tempi di caricamento del gioco. Su PlayStation 4, lo stage mostrato nel gameplay impiega infatti tra i 20 e i 25 secondi per divenire operativo a schermo. Su PlayStation 5, invece, le tempistiche si riducono a circa 4 secondi, con un risultato alquanto notevole.



In chiusura, ricordiamo che di recente Sony ha presentato tutti i dettagli sulla retrocompatibilità su PS5.