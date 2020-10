PS5 in azione: youtuber giapponese fissa la data della prima prova dal vivo

Pochi giorni fa, Sony si è detta intenzionata a mettere PS5 nelle mani di youtuber selezionati per offrirgli l'opportunità di provare dal vivo la console nextgen. Un famoso youtuber giapponese conferma tali anticipazioni e si dice già pronto a organizzare un evento in streaming per condurre delle prove dal vivo.

L'iniziativa promossa dal colosso tecnologico del Sol Levante consentirà quindi a una ristretta cerchia di creatori di contenuti giapponesi di provare in anteprima PlayStation 5 per produrre tantissimi video approfondimenti nel corso della YouTube Gaming Week, la cui conclusione è prevista per la fine di questa settimana.

È di pochi minuti fa la pubblicazione, da parte di uno di questi youtuber, di una foto che lo ritrae insieme a PS5 e al controller DualSense per invitare tutti i suoi follower a seguirlo nello streaming che terrà dalle ore 11:00 italiane di domenica 4 ottobre.

Nel momento in cui scriviamo, non sappiamo se l'ora e la data indicati dal creatore di contenuti nipponico rappresenti o meno la scadenza di un embargo fissato da Sony e, quindi, se dovremo attenderci ulteriori prove dal vivo su PlayStation 5 dalla mattina del 4 ottobre. Quanto ai contenuti di questi approfondimenti, presumibilmente dovremmo attenderci dei test non troppo dissimili da quelli condotti da giornalisti e personalità di settore nelle recenti anteprime su Xbox Series X, con speciali sulle funzionalità del DualSense e delle comparazioni nei tempi di caricamento tra l'attuale e la prossima famiglia di console PlayStation.