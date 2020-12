PS5, neppure Babbo Natale riesce a trovarne una! La video parodia del SNL

Di questi tempi riuscire a trovare una PlayStation 5 è talmente difficile che neppure Babbo Natale in persona sembra essere all'altezza del compito, ritrovandosi costretto a mentire agli stessi ragazzi che la richiedono. È quello che accade nell'ultima video parodia del Saturday Night Live, noto programma comico statunitense della NBC.

Il video ci catapulta al Polo Nord, dove Santa Claus, interpretato da Jason Bateman, e i suoi fedeli assistenti stanno leggendo le lettere dei bambini di tutto il mondo per preparare i regali da consegnare nella notte di Natale. Tutto sembra filare liscio finché non spunta una montagna di lettere di un ragazzo disperato di nome Stu, che sulle note di "Stan" di Eminem si descrive come un grande fan di Babbo Natale e canta delle difficoltà che sta riscontrando nel trovare una PlayStation 5, che l'hanno costretto a chiederla in regalo. A quanto pare accaparrarsi una PS5 sembra esser un compito impossibile persino per il portatore di doni per eccellenza, che se ne lava le mani scrivendo una lettera di risposta in cui fa finta di non essere Babbo Natale!

Nel video, che potete godervi in apertura di notizia, troverete anche un altro paio di sorprese, la più divertente proprio al termine... a quanto pare non sono tutti sfortunati come Stu! La video parodia del Saturday Night Live scherza su un problema più che reale, dal momento che a causa dell'elevata richiesta e della carenza di scorte oggi come oggi è quasi impossibile acquistare una PS5 da mettere sotto l'albero di Natale. Terreno fertile per gruppi di scalper che rivendono le poche unità a disposizione a prezzi esorbitanti.