PS5: backup salvataggi solo con PlayStation Plus, niente dispositivi esterni

Le numerosi recensioni di PlayStation 5 apparse in rete in queste ore hanno fatto emergere numerosi dettagli e curiosità sulla console next-gen che Sony si appresta a lanciare sul mercato il prossimo 19 novembre. In questo modo abbiamo potuto di scoprire nel dettaglio tutte le nuove funzionalità e, a dire il vero, anche qualche mancanza inattesa.

Abbiamo appurato, ad esempio, che non è possibile archiviare i giochi PS5 su HDD esterni e che non è supportato l'output nativo a 1440p, funzionalità presenti invece sulle piattaforme Xbox Series. Oggi veniamo a conoscenza di un'altra limitazione: PS5 non permette di copiare i dati di salvataggio dei giochi next-gen su un dispositivo di archiviazione esterno. Al momento, il backup dei salvataggi può essere effettuato solo sul cloud, un'opportunità offerta esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus, quindi a pagamento. Diversa, invece, la gestione dei salvataggi dei giochi PS4 eseguiti in retrocompatibilità: in questo caso, i salvataggi possono essere copiati anche su una chiavetta USB, come era già possibile fare su PlayStation 4.

Potete osservare la differenza tra i due menu di backup nelle immagini allegate in calce, scattate da Polygon. La metodica cloud è senza dubbio efficiente, dal momento che non richiede interventi da parte dei giocatori e consente di sincronizzare in tutta tranquillità i dati su vari dispositivi automaticamente. Tuttavia è a pagamento, e al momento PS5 non offre una funzione di backup tradizionale (e gratis). In ogni caso, non è detto che non arrivi in futuro con un aggiornamento di sistema. Attendiamo un'eventuale comunicazione da parte di Sony. Intanto, leggete la nostra recensione di PS5.