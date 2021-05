PS5: i bagarini colpiscono ancora, questa volta su un celebre sito estero

Si torna a parlare ancora una volta dei reseller di PlayStation 5, ovvero degli utenti che acquistano in blocco decine o addirittura centinaia di console per poi rivenderle ad un prezzo maggiorato. Di recente questi gruppi sono tornati in azione e hanno colpito un importante sito di e-commerce.

Stando a quanto emerso di recente grazie ai videogiocatori che provano continuamente a contrastare questo fenomeno, gli scalper sono arrivati anche su portali famosi come quello di Walmart, la popolare catena di negozi di elettronica americana. Il sito ufficiale della catena, infatti, consente all'utente finale di mettere in vendita alcuni prodotti e i furbetti hanno trovato il modo di aggirare il sistema e mettere in vendita diverse unità di PlayStation 5 a cifre esorbitanti. Eludendo i motori di ricerca tramite la modifica di alcuni caratteri (ad esempio sostituendo le o con uno zero), sono stati diversi i bagarini che hanno piazzato in vendita sul sito una PS5 a cifre superiori ai 1.200 dollari, molto più del doppio del prezzo consigliato da Sony.

Al momento Walmart non si è espressa in merito alla questione e non è chiaro se stia valutando la possibilità di mettere in atto misure più serie per contrastare il fenomeno che sta coinvolgendo anche Xbox Series X|S e tutti i modelli di schede video Nvidia più recenti.

