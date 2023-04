PS5: i bagarini mollano la presa e iniziano le svendite

Per anni si è discusso di scalper e bagarini, figure pronte a tutto per di accaparrarsi le (poche) scorte di PlayStation 5 disponibili sul mercato, da rivendere prontamente a prezzi raddoppiati e in alcuni casi triplicati. Ma finalmente il castello è crollato.

Con l'arrivo di nuove scorte regolari di PlayStation 5 presso i canali ufficiali, trovare una console è diventato piuttosto semplice negli ultimi mesi, senza bisogno di rivolgersi a canali secondari, e questo avrebbe causato notevoli problemi ai bagarini, che si ritrovano ora con tante console impossibili da piazzare a prezzi più alti.

Su Reddit emergono testimonianze di scalper pronti a "svendere" le PS5 in proprio possesso anche con prezzi al ribasso, in particolare alcuni stanno vendendo PS5 Standard Edition a 400 dollari, un prezzo persino più basso del listino ufficiale Sony.

Insomma, i bagarini non sembrano trovare più interessante la PlayStation 5 e come detto risulta difficile piazzare le console a prezzi raddoppiati dal momento che è possibile reperire le PS5 con relativa semplicità in qualsiasi negozio o comunque con una attesa minima.

Noi da parte nostra vi abbiamo sempre sconsigliato di acquistare qualsiasi bene a prezzi superiori a quelli consigliati dal produttore e continueremo a farlo, invitandovi a non acquistare la PS5 ad un prezzo più alto del listino.