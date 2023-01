PS5, bagarini vicini alla sconfitta? Crollano i loro prezzi in Giappone

I primi anni di PlayStation 5 sono stati caratterizzati da un'evidente carenza di scorte, dove non solo alla pandemia di Covid-19 ma anche alla crisi dei semiconduttori, due eventi che hanno notevolmente rallentato la produzione delle piattaforme di casa Sony.

A più di due anni dal lancio di PS5 sul mercato, la situazione sembra stia iniziando a migliorare sempre di più: la produzione sta divenendo più intensa, ed in alcuni territori del mondo si nota una reperibilità più consistente sia della console Standard che di quella Digital. Nelle scorse settimane, ad esempio, il bundle PS5 con God of War Ragnarok ha invaso gli Stati Uniti, con enormi quantità di console reperibili regolarmente nei negozi. Una situazione analoga sembra si stia verificando anche in Giappone, almeno stando ai prezzi dei bagarini in picchiata.

Come fatto notare su Twitter dal reporter Takashi Mochizuki di Bloomberg, i bagarini vendono adesso le loro PS5 a prezzi inferiori rispetto a quelli ufficiali di listino, segno di come anche sul suolo nipponico sta divenendo sempre più facile trovare la console Sony in negozio e non ci sia più bisogno di doversi rivolgere agli scalper ed i loro prezzi gonfiati a dismisura per recuperarla. Nello specifico, adesso si possono trovare diverse inserzioni della versione con lettore ottico proposta a 56.000 yen (circa 423 euro), mentre la Digital scende a 50.000 yen (circa 359 euro). Nel 2023 la situazione sembra destinata a migliorare ulteriormente, nella speranza che anche in Europa, Italia compresa, la diffusione della più recente PlayStation diventi molto più concreta rispetto a quanto visto nel recente passato.

Intanto sembra che un nuovo modello di PS5 potrebbe essere annunciato al CES 2023, sebbene per adesso non ci siano conferme in tal senso.