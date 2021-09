PS5: un bambino sfascia la porta HDMI e chiede la sostituzione

Oggi vi raccontiamo una storia di qualche tempo fa apparentemente assurda che sta trovando ampia diffusione sul web: ha a che fare con una PlayStation 5 parzialmente distrutta per motivi tuttora ignoti.

Un utente di nome cdq1985, probabilmente un dipendente di un negozio di elettronica specializzato in riparazioni, ha condiviso su Reddit una fotografia che ritrae il retro martoriato di una povera PlayStation 5: come potete vedere nell'immagine allegata a questa notizia, la porta HDMI della console di nuova generazione di casa Sony è completamente deformata, mentre la scocca di plastica nera circostante presenta numerosi graffi, probabilmente causati da uno strumento come un cacciavite o una pinza. A contribuire all'ilarità generale (il post ha già ricevuto 10.500 upvote) c'ha pensato la giustificazione offerta dal bambino che ha provocato il disastro - "Ho premuto il cavo troppo forte" - prima di chiedere la sostituzione del componente danneggiato.

Tra gli sfottò e le battute di coloro che hanno partecipato alla discussione su Reddit non sono in ogni caso mancate alcune teorie. Come ha fatto a ridurre la PlayStation 5 in quello stato? Secondo l'ipotesi più accreditata, il bambino potrebbe spinto dentro con tutte le sue forze un cavo DisplayPort, dotato di una forma differente, incastrandolo al suo interno. Dopo essersi reso conto dell'errore, potrebbe aver trovato molte difficoltà nel rimuoverlo, danneggiando la porta.