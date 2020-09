PS5 base e All-Digital: la differenza di prezzo tra le due versioni sarà di 100€?

C'è profumo di novità nell'aria. Dopo il leak della data d'uscita di Xbox Series X, e la conferma dell'esistenza di Xbox Series S (oltre che del suo prezzo), molti ritengono che molto presto Sony farà la sua mossa, aprendo i preordini di PlayStation 5.

Un preziosissimo indizio ci è stato dato poco fa da TrulyExquisite, che ha infatti fissato al 10 settembre l'apertura delle prenotazioni della sua speciale PS5 in oro 24 carati, oltre che delle edizioni in oro rosa 18 carati e platino. Che sia proprio questo il giorno in cui Sony svelerà la data d'uscita di PlayStation 5? Lo scopriremo molto presto.

Quello sulla data, in ogni caso, potrebbe non essere l'unico indizio fornitoci TrulyExquisite. L'azienda ha infatti svelato anche i prezzi delle sue costosissime edizioni speciali, e abbiamo notato che tra le edizioni con lettore e le All-Digital c'è una differenza di 100 sterline (circa 110 euro al cambio attuale). Ad esempio, l'edizione in oro 24 carati con lettore costa 8.099 sterline, mentre l'All-Digital realizzata con lo stesso metallo prezioso è offerta a 7.999 sterline.

Una domanda, quindi, ci è sorta spontanea: che sia proprio 100 sterline/euro la differenza di prezzo tra le edizioni normali di PS5? A noi appare plausibile, voi invece cosa ne pensate?