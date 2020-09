PS5 batte tutti su Amazon Italia, è il prodotto più venduto della sezione Videogiochi

Nel pomeriggio di ieri Amazon Italia ha aperto i preordini di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition, entrambe le versioni della console sono rimaste disponibili però solamente pochi minuti, un successo veramente incredibile.

Le console risultano ora non disponibili per l'acquisto, tuttavia segnaliamo come PlayStation 5 Standard Edition sia in questo momento il prodotto più venduto nella categoria Videogiochi di Amazon.it, al quarto posto troviamo invece PS5 Digital Edition preceduta dalle carte prepagate 10 euro per PlayStation Store e Xbox Store.

Non ci sono ovviamente numeri precisi ma possiamo dire che l'apertura dei preordini sembra essere stata piuttosto fruttuosa per Sony e ovviamente per Amazon. Di seguito vi lasciamo i link per prenotare la console non appena tornerà disponibile: PS5 a 499.99 euro su Amazon.it e PS5 Digital a 399,99 euro.

PlayStation 5 sarà disponibile dal 19 novembre in Europa, al momento la maggior parte dei rivenditori italiani ha registrato il sold-out, chi è riuscito a prenotare la console ieri la riceverà sicuramente al lancio, in caso contrario sarà necessario attendere una nuova ondata di rifornimenti con consegne probabilmente non sempre garantite per Natale.

E voi siete riusciti a prenotare PlayStation 5 o PS5 Digital Edition? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.