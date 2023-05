PS5 batte Nintendo Switch e Xbox Series X ad aprile nel Regno Unito

PlayStation 5 è stata la console più venduta a marzo in Gran Bretagna, superando sia Nintendo Switch che la combo Xbox Series X/S, in totale lo scorso mese sono state vendute nel Regno Unito poco meno di 111.000 console.

PlayStation 5 registra un calo vendite del 35% rispetto al mese di marzo, in paragone rispetto ad aprile 2022 invece le vendite crescono del +15%. Xbox Series S e Xbox Series X segnano vendite in calo del 32% rispetto al mese precedente, in aumento dell'8% rispetto a dodici mesi fa.

Buon successo invece per Nintendo Switch che vede vendite in crescita del 26% rispetto a marzo 2023, in parte grazie alla Limited Edition Nintendo Switch OLED x The Legend of Zelda, uscita alla fine di aprile e che ha rappresentato il 29% del totale Switch vendute in UK il mese scorso.

Sul fronte software invece sono stati venduti 2.2 milioni di videogiochi, -8% rispetto al mese di aprile 2022. Ecco la top 10 completa:

Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 FIFA 23 Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Call of Duty Modern Warfare 2 Resident Evil 4 Remake Red Dead Redemption 2 WWE 2K23 NBA 2K23

Star Wars Jedi Survivor è stato il videogioco più venduto con Dead Island 2 a seguire, terzo posto per FIFA 23. In classifica trovano spazio anche Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, WWE 2K23, Red Dead Redemption 2 e NBA 2K23.

Infine, sul fronte degli accessori, il DualSense bianco è il prodotto più venduto con a seguire il DualSense nero e il controller Xbox Wireless Carbon Black al terzo posto.