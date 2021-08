PS5 batte tutti nel Regno Unito, è stata la console più venduta a luglio

Nonostante le poche scorte disponibili, PlayStation 5 continua a vendere molto bene nel Regno Unito, classificandosi di fatto come la console più venduta durante il mese di luglio, seguita da Nintendo Switch e Xbox Series X/S.

In totale lo scorso mese sono state vendute 146.000 console in Gran Bretagna, con un calo del 21% rispetto al mese di giugno. Al primo posto come detto troviamo PS5, a seguire Nintendo Switch e al terzo posto Xbox Series X/S, con l'hardware next-gen che ancora fatica a raggiungere grandi numeri a causa della già citata carenza di scorte.

Nei primi sette mesi del 2021 in Gran Bretagna sono state vendute il 32% di console in più rispetto allo stesso periodo del 2020 mentre è in calo la vendita di accessori con 578,974 pezzi, il 21% in meno rispetto a giugno e il 18.6% se paragonato a luglio del 2020. Per quanto riguarda i giochi sono stati venduti 2.09 milioni di titoli fisici e digitali, un calo del 17.2% su base annuale con 770.00 giochi fisici (-16.4%) e 1.32 milioni di giochi digitali (-17.6%), questi ultimi numeri però non tengono conto dei giochi Nintendo, la quale non fornisce i dati di vendita dell'eShop.

F1 2021 FIFA 21 (EA) The Legend of Zelda Skyward Sword HD (Nintendo) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty Black Ops Cold War (Activision) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) The Crew 2 (Ubisoft) Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin (Capcom) Marvel's Spider-Man Miles Morales (Sony) NBA 2K21 (2K Games) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Ratchet & Clank Rift Apart (Sony) Olympic Games Tokyo 2020 The Official Video Game (Sega) Minecraft (Mojang) Minecraft Switch Edition (Nintendo/Mojang) (Nintendo) Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Animal Crossing New Horizons (Nintendo) Battlefield 5 (EA) eFootball Pro Evolution Soccer 2021 Season Update (Konami) It Takes Two (EA)

F1 2021 è stato il videogioco più venduto del mese seguito da FIFA 21 e dalla riedizione di The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Per quanto riguarda il market share nel Regno Unito, PS4 resta la console più diffusa (35%) seguita da Nintendo Switch con il 21.5% di quota di mercato.