PS5 batte Xbox Series X 4 a 1 in un sondaggio rivolto ai giocatori francesi

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di sondaggio che IGN ha rivolto ai giocatori americani, ai quali ha chiesto qual è la console next-gen che desiderano di più. Sono state registrate oltre 50 mila preferenze, e alla fine l'ha spuntata a mani basse PlayStation 5 con il 54,1% dei voti, contro il 21,6% raccolto da Xbox Series X.

Un simile sondaggio è stato lanciato anche dal celebre youtuber francese Julien Chièze, che ha chiesto ai suoi 468 mila seguaci di scegliere, alla luce delle informazioni più recenti, quale tra PlayStation 5 e Xbox Series X desiderano acquistare maggiormente. In questo caso la risposta è stata ancor più arrembante, visto che hanno espresso una preferenza ben 103 mila utenti francesi. A trionfare è stata ancora una volta PlayStation 5, bramata dal 73% dei votanti. Solo il 17% di loro ha optato per Xbox Series X, mentre il restante 10% si divide equamente tra chi non ha ancora deciso e chi invece le acquisterà entrambe.

Questi sondaggi, ovviamente, non sono in grado di predire esattamente cosa succederà al lancio delle due console, fissato per la fine dell'anno. D'altro canto, possiamo ugualmente usarli per farci un'idea generale sull'umore attuale dei videogiocatori. Riuscirà Microsoft ad attrarre a sé un maggior numero di utenti con l'evento dei giochi Xbox Series X di luglio? Intanto, sembra che Sony stia incrementando la produzione di PS5...