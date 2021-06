PS5 batte Xbox Series X e Nintendo Switch a maggio in UK: è la più venduta

Dall'ultimo report di GfK Entertainment è emerso che durante lo scorso mese di maggio sono state vendute ben 200.000 console nel solo Regno Unito, in crescita del 17% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (in piena pandemia) e de 162% rispetto al 2019.

Sia Xbox Series X|S che PlayStation 5 hanno visto aumentare le proprie vendite grazie ai frequenti restock che si sono verificati nel corso di tutto il mese, ma la console di maggior successo in assoluto è stata quella di Sony. Xbox Series X|S si è dovuta accontentare della seconda posizione, mentre Nintendo Switch siede sul terzo gradino del podio. L'ibrida di Kyoto ha visto diminuire le vendite rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, che si rivelò parecchio profittevole a causa della pandemia e dell'uscita di una killer app del calibro di Animal Crossing New Horizons.

In ambito software, sono state registrate vendite per 2,1 milioni di videogiochi, in calo del 39% rispetto al maggio del 2020 (ancora una volta dobbiamo specificare che eravamo in piena pandemia. 1,2 milioni sono stati acquistati digitalmente, mentre 885 mila sono stati comprati dai rivenditori fisici. Il videogioco più venduto di maggio è stato Resident Evil Village, che ha piazzato il 43% delle copie su PS5, il 31% su Xbox, il 15% su PS4 e l'11% su PC.

UK Top 10 Software (digitale + fisico)

Resident Evil: Village (Capcom) Mass Effect: Legendary Edition (EA) FIFA 21 (EA) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) NBA 2K21 (2K Games) Spider-Man: Miles Morales (Sony) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard) Animal Crossing: New Horizons* (Nintendo) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) New Pokemon Snap* (Nintendo)

*Vendite digitali non conteggiate per i giochi Nintendo