PS5 batte Xbox Series X con rapporto di 10:1 in India; Spider-Man il gioco più venduto

Al netto dell'esordio da record di Xbox Series X|S, sembra proprio che sia PlayStation 5 la console di gran lunga preferita dai giocatori indiani. Stando agli ultimi risultati rilevati, la console Sony batte l'ammiraglia di Microsoft con un impressionante rapporto di 10:1.

Secondo questo rapporto, Xbox Series X|S hanno venduto in India circa 6.000 unità dal lancio, un numero parecchio basso ma che comunque ha rappresentato un'impennata della popolarità del marchio Microsoft. Apprendiamo inoltre che il 90% delle PlayStation 5 vendute corrispondono al modello Standard, con pochi acquirenti che hanno invece deciso di optare per la Digital Edition.

Il brand Sony sembra essere così forte in India che Deathloop, un titolo sviluppato da Bethesda ma che rimane attualmente un'esclusiva PlayStation, ha fatto registrare il miglior lancio sul versante software, superando persino i numeri di Skyrim, Doom e Fallout 4. Per quanto riguarda le vendite complessive, in ogni caso, è Marvel's Spider-Man ad imporsi in cima alla classifica, seguito da Marvel's Guardians of the Galaxy. Un altro titolo che continua ad essere particolarmente apprezzato in territorio indiano è - al netto delle pesanti critiche piovute a causa del comparto tecnico carente - WWE 2K20.

Secondo un'indiscrezione, PlayStation 5 potrebbe presto ricevere il supporto al VRR, una funzionalità già presente su Xbox Series X|S.