PS5 benvenuta, addio PS4: da Knack a TLOU2, il video tributo di un fan

Il mercato videoludico ha da poco accolto la nuova generazione di console Sony, con il lancio di PlayStation 5 che è stato accompagnato sia da produzioni cross-gen sia da alcune prime esclusive.

Gli utenti PlayStation 4 hanno ad esempio potuto beneficiare della pubblicazione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e di Sackboy: Una Grande Avventura, mentre le esperienze di Astro's Playroom e del remake di Demon's Souls sono state riservate alla nuova piattaforma. Con il salto generazionale dunque ormai avviato, sono molti gli appassionati che hanno iniziato a guardarsi alle spalle, per rievocare i migliori momenti trascorsi su PlayStation 4.

Tra questi ultimi troviamo anche l'utente attivo su YouTube come "Gameplay No Commentary", che ha creato un appassionato video tributo alla generazione di console Sony uscente. Nel filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il giocatore ha incluso i titoli che hanno segnato l'incedere della vita di PlayStation 4 in termini di esclusive. Di seguito, l'elenco delle produzioni incluse:

Knack

Infamous: Second Son

Bloodborne

The Order 1886

Driveclub

The Last Guardian

Shadow of the Colossus

Uncharted 4

Detroit: Become Human

Ratchet & Clank

Horizon Zero Dawn

God of War

Gran Turismo Sport

Marvel's Spider-man

Days Gone

The Last of Us 2

Ghost of Tsushima

Cosa ve ne pare del risultato finale ottenuto dal giocatore? Al momento, la dirigenzaha rassicurato i possessori di PlayStation 4 sulla loro importanza, dichiarando che PS4 sarà supportata almeno sino al 2022 legati all'ormai "scorsa" generazione?