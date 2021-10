PS5: Best Buy non vende più la console a tutti ma solo agli abbonati da 200 dollari l'anno

Negli Stati Uniti sta facendo molto discutere la mossa di Best Buy, celebre catena molto diffusa su tutto il territorio nazionale. I giocatori americani non possono più comprare una PS5 da Best Buy a meno di non essere abbonati al servizio Totaltech al prezzo di 200 dollari l'anno.

Totaltech è un programma fedeltà a pagamento che offre vari vantaggi come consegna rapida, assistenza garantita e personale, resi gratuiti entro due mesi, sconti esclusivi e garanzia extra sui propri acquisti. Il servizio ha un costo di 200 dollari l'anno, alto ma giustificato dai numerosi bonus previsti per gli iscritti, da oggi solamente gli abbonati Totaltech potranno acquistare una PlayStation 5 da Best Buy, di fatto una limitazione per chi non può permettersi di pagare 200 dollari l'anno o semplicemente non è interessato ad usufruire dei servizi extra a pagamento.

Best Buy sta cercando di incrementare le sottoscrizioni a Totaltech legando l'abbonamento ad un prodotto molto popolare come PlayStation 5, oppure sta cercando di limitare le vendite della console dal momento che la catena non può soddisfare la domanda? Difficile capire quale sia la strategia di Best Buy, è certo che questa mossa non è stata accolta positivamente in molti si dicono pronti ad acquistare la propria console altrove.