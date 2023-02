PS5, parte la nuova Beta: Discord, VRR a 1440p e update wireless per DualSense

Accanto ai festeggiamenti per il ritorno in stock di PlayStation 5 (che ha visto anche uno Squarciavento lasciare Horizon: Forbidden West per la Polonia), Sony annuncia la pubblicazione del nuovo firmware Beta di PS5.

A partire da giovedì 2 febbraio, una selezione di possessori della console potranno provare in anteprima le prossime feature in arrivo. Purtroppo, la Beta non sarà disponibile in Italia, con i mercati di prova limitati a USA, Canada, Gran Bretagna, Germania, Francia e Giappone. Le versioni definitive delle aggiunte previste da Sony diverranno ad ogni modo disponibili a livello globale nel corso dei "prossimi mesi".

Ma quali sono le variazioni in programma? Di seguito, vi riassumiamo le caratteristiche principali del firmware Beta di PS5:

Integrazione della chat vocale di Discord ;

; Attivazione della condivisione dello schermo direttamente dai profili Amico;

Nuova icona "Unisciti alla partita" nella chat per i party;

Per ogni gioco posseduto, una nuova dicitura indicherà gli Amici che ci stanno giocando;

Possibilità di caricare manualmente gli screenshot su PlayStation App;

Supporto al VRR per i giochi PS5 a 1440p ;

; Miglioramenti alla libreria;

Semplificazione trasferimento dati (inclusi dati di salvataggio) da PS4 a PS5 ;

; Aggiornamenti wireless per DualSense ;

; Configurazioni predefinite per le sessioni multiplayer;

Accessibilità: miglioramenti per lo screen reader, ora più preciso e dettagliato;

Comandi vocali per screenshot e video gameplay (solo USA e UK);

Parliamo dunque di un firmware Beta decisamente ricco, che introdurrà molteplici migliorie nel sistema operativo di. Al momento, non si hanno dettagli sulla finestra di lancio globale dell'aggiornamento di sistema.