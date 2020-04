PS5 in bianco e nero: nuovi design in stile DualSense

Il reveal del DualSense, controller ufficiale di PlayStation 5, ha ufficialmente aperto la strada a riflessioni più intriganti su quello che potrebbe essere il design definitivo della console next-gen.

Presupponendo una coincidenza estetica tra il nuovo pad e il futuro hardware Sony, molti appassionati hanno provato ad immaginare una PS5 caratterizzata dal medesimo dualismo cromatico del device. Sono così progressivamente emersi in rete numerosi ipotetici design di PlayStation 5 caratterizzati dalla presenza di elementi in bianco e nero.



Alcune delle creazioni più interessanti e originali sono state raccolte all'interno del video che trovare in apertura a questa news, che include un'interessante selezione di potenziali approcci all'estetica di PlayStation 5, suddivisi per categorie. Partendo da design più classici, che non si distanziano eccessivamente dai concept delle precedenti generazioni Sony, spaziando per un design più aggressivo e rievocando persino le forme squadrate del Nintendo Game Cube, il filmato offre un'interessante finestra sulla gamma di possibilità immaginate sino ad ora: cosa ve ne pare, qual è il vostro fan-design preferito?

In attesa di saperne di più, segnaliamo l'emergere di nuovi rumor sulle presentazioni di PS5 e Xbox Series X. Ad oggi, nel frattempo, è possibile fare il punto su quali siano i giochi in arrivo su next-gen, tra conferme e ipotesi.